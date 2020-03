Meteo, settimana stabile e primaverile: temperature in media con il periodo

L’alta pressione riprende piede gradualmente da oggi, lasciando poco spazio alle perturbazioni anche se piccoli disturbi potranno verificarsi nella seconda parte della settimana. Temperature che si riporteranno nella media del periodo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 16 a mercoledì 18 marzo.

Cielo con poche nubi e sostanziale assenza di precipitazioni, anche se stamattina uno strato di nubi medie persisterà sulle zone occidentali fino a tarda mattinata. Temperature che ancora oggi saranno sotto la media, ma già da domani saranno in media. Minime comprese tra 3 e 7 °C in pianura, qualche grado in più sulle coste. Massime tra 15 e 20 °C. Venti pressoché assenti o deboli di direzione variabile.

Da giovedì 19 marzo.

Non cambierà molto la situazione a livello termico, con oscillazioni locali ma sempre su valori attorno la media del periodo almeno fino a domenica. A livello di fenomenologia, ci sarà un cedimento dell’alta pressione, con deboli perturbazioni che potranno causare locali piovaschi tra giovedì e venerdì e forse anche domenica. Venti ancora assenti o deboli di direzione variabile.

