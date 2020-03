Savona, Accademia Kronos risponde alla direzione del Circo Millenium: "Sono inutili questi tentativi di rivalsa verso gli animalisti"

"Innanzi tutto precisiamo che Accademia Kronos è contraria allo sfruttamento degli animali nei circhi, gli animali che loro detengono in prigionia dovrebbero essere liberi nel loro ambiente naturale, queste persone hanno deciso di tenerli in gabbia e sfruttarli per il loro tornaconto e la responsabilità è tutta loro. Sono inutili questi tentativi di rivalsa verso gli animalisti". Si apre così la nota ufficiale con la quale Luigi Bertogli, vicepresidente della sezione Accademia Kronos di Savona - Silvestro risponde alla direzione del Circo Millenium (leggi QUI).

"Se non sono in grado in questo momento di nutrirli e sostentarli, rinuncino e si rivolgano a rifugi, parchi o luoghi dove possano essere accolti per vivere nei migliori dei modi - prosegue Bertogli - In ogni caso questo circo come altri, prende contributi annuali dallo Stato Italiano che dovrebbero aiutarli a superare questi momenti di crisi. In ogni caso l'appello per ricevere aiuto va indirizzato all'autorità competente sul territorio".

"Anche volendo dare un aiuto comunque non potremmo, data l'esiguità delle nostre casse anche in virtù del fatto che in questi momenti non si possono fare raccolte fondi tramite i banchetti solidali (noi non abbiamo contributi…). Aggiungiamo che se gli animali non sono ben nutriti e accuditi, auspichiamo un sequestro al fine di tutelarli" conclude infine Bertogli a nome di Accademia Kronos sezione di Savona Silvestro, sezione Ak Valbormida e sezione Ponente Ligure.