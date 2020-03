Savona, il Circo Millennium: "Grazie alla Caritas che si è mobilitata, ma il problema grande sono gli animali"

"Grazie alla Caritas che si è mobilitata ma il problema grande sono gli animali Savona: grazie alla Caritas Diocesana Savona – Noli e all'ufficio missioni e migrazioni di Savona per l’aiuto che ci hanno dato. Stiamo riscontrando però molti problemi per il foraggiamento degli animali al nostro seguito" commenta in una nota il Circo Millennium.

"Il nostro parco zoo è messo in questo momento a dura prova, abbiamo contattato la Coldiretti che non si sono resi disponibili a fornirci fieno e foraggio per i nostri animali, riscontriamo altresì parecchio menefreghismo da quelle associazioni che tanto si erano adoperate ad invitare la gente a boicottare il nostro spettacolo, appena saputo del nostro arrivo a Savona".

"Dove sono tutte le associazioni a tutela del benessere animale in questo momento? Dove sono tutti quelli che continuano a ribadire che gli animali al circo stanno male? E’ adesso che si vede il loro interesse verso gli animali!" tuona così la critica della direzione del Circo Millennium che non ha ancora ricevuto nessun aiuto per i loro animali al seguito.

"Altri nostri colleghi hanno ricevuto in svariate zone dell’Italia aiuti per gli animali noi qui non abbiamo visto ancora nessuno. Abbiamo richiesto aiuto alla Coldiretti ma ce lo hanno negato - conclude - Le associazioni animaliste sono sparite tutte non si vede nessuno e non si sente nessuno e i nostri animali sono veramente allo stremo. Invitiamo chiunque abbia fieno e foraggio a disposizione di portarlo come aiuto qui al circo se possibile, stessa cosa per gli avanzi dei supermercati scarti di frutta e verdura, tutto in questo momento è indispensabile".