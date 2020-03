Alassio: è deceduto Giuseppe Meli, era il bagnino dello stabilimento del Don Bosco

Giuseppe Meli, immigrato ad Alassio dalla Sicilia nei primi anni 50, trovò subito occupazione come bagnino della spiaggia della Colonia Cantù, stabilimento balneare limitrofo a quello dei Salesiani dell'Istituto Don Bosco.

Nel 1959 la spiaggia salesiana rimase priva del bagnino e Giuseppe Melli, venne così "precettato" con l'incarico di accudire ad entrambi gli stabilimenti balneari, fin a quando dovette prendere la decisione di optare per la spiaggia Don Bosco, una volta che quella di Cantù non ne fosse sguarnita.

Un bagnino molto amato dai giovanissimi bagnanti, sopportati con pazienza molto professionale da Giuseppe che sapeva comprenderli , ma anche tenerli a bada nelle loro veniali mancanze.

Persona dall'animo buono, si ritirò in pensione, abitando in via Ignazio dell'Oro, vista Campo Sportivo. Avrebbe compiuto 89 anni il 4 aprile. Lascia la moglie Nunzia, il figlio Pasquale che cura assieme alla moglie Carmen Spigno, pittrice, una galleria d'arte, i nipoti Caterina e Nicola e la pronipote Emma.

Dopo la benedizione sul sagrato della parrocchia San Giovanni, la salma di Giuseppe Meli è stata tumulata nel cimitero di Alto.