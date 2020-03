Alassio: la Protezione Civile con gli altoparlanti invita la gente a restare a casa

#iorestoacasa ormai non è più solo un hashtag, deve diventare un vero e proprio stile di vita per contenere al massimo l’espansione del virus. Questo messaggio viene ormai veicolato in ogni modo possibile e la Protezione Civile di Alassio ha messo in campo persino gli altoparlanti.

Da diversi giorni (complice anche un fine settimana di sole e temperature miti che poteva spronare qualche irresponsabile a violare le regole) i veicoli della Protezione civile viaggiano per le vie della Città del Muretto ricordando con questi mezzi di audiodiffusione che è fondamentale restare nelle proprie abitazioni. Colonna sonora di questi messaggi con esortazioni a non uscire è naturalmente l'Inno di Mameli, fondamentale richiamo a valori di coesione nazionale e senso civico, in questo momento indispensabili per superare l'emergenza.

Il lavoro della Protezione Civile è supportato anche da quello degli agenti di Polizia Locale, che stanno attentamente monitorando il territorio.