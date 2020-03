La comunità di Cengio è in lutto per la scomparsa del giovane Yuri Armellino, stroncato da un malore all'età di 30 anni presso la propria abitazione di via Gramsci.

Il ragazzo era molto conosciuto in Val Bormida come testimoniato dai numerosi messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook da amici e conoscenti.

La salma verrà accompagnata presso il tempio crematorio di Magliano Alpi nella mattinata di martedì 17 marzo.