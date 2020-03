Con pistola finta inveisce dal balcone contro il Decreto Conte: è stato trasportato in ospedale (VIDEO)

Si è conclusa con un trasporto in ospedale la scenata di un ragioniere di Alassio che (come riportato ieri - leggi qui ) ha dato in escandescenza, inveendo contro le forze dell'ordine da un balcone di via Torino.

Si tratta di M.B., 52 anni, commercialista noto anche per la sua militanza politica in diversi partiti. L'uomo è stato visto circolare per le vie alassine senza giustificazione, in violazione delle disposizioni del Dpcm varato per l'emergenza sanitaria.