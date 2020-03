Osservanza del Decreto Coronavirus: il bilancio dei controlli effettuati da Polizia e Polizia locale

Proseguono i controlli delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali sulla viabilità ordinaria, sulle autostrade - sia ai caselli che presso gli autogrill -, nei porti di Savona e di Vado Ligure, negli scali ferroviari, nonché presso le attività commerciali e gli esercizi pubblici, in attuazione del piano straordinario di controllo e vigilanza del territorio provinciale definito nella seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 10 marzo e disciplinato dal Questore con apposita ordinanza.

Dall’11 al 15 marzo sono state sottoposte ad accertamenti 3 mila e 697 persone e 2 mila 206 attività commerciali. Denunciate 114 persone e 3 titolari di esercizi commerciali per violazioni dell'articolo 650 del Codice Penale, 6 soggetti inoltre sono stati denunciati per violazione agli articoli 495 e 496 del Codice Penale (falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale / false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). Inoltre 4 persone sono state denunciate per altri reati.

Con una nota in data odierna il Prefetto ha manifestato vivo apprezzamento e ringraziamento ai vertici provinciali delle Forze di Polizia e ai Sindaci per l’encomiabile impegno che i Reparti e Uffici dipendenti stanno profondendo in questo delicato frangente per assicurare l’osservanza delle misure definite dal Governo per abbassare la “curva del contagio” e debellare l’epidemia da COVID-19.

Con la stessa nota il Prefetto ha sensibilizzato i Sindaci a proseguire nella capillare attività di informazione alla popolazione e ai gestori delle attività soggette a limitazioni circa il rigoroso rispetto delle misure restrittive in vigore.