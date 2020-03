Pietra Ligure, garage prende fuoco in via Ranzi: mobilitati i vigili del fuoco (FOTO)

Attimi di paura per un incendio garage in via Ranzi a Pietra Ligure. L'allarme è stato lanciato questa notte intorno alle ore 3.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, l'autobotte da Albenga e Pietra Soccorso. Nessuna persona è rimasta intossicata. L'intervento è durato circa dure ore.

I mezzi all'interno del garage, due auto a benzina e una motocicletta, sono andati praticamente distrutti. A complicare ulteriormente l'intervento dei pompieri la presenza di una cisterna (con all'interno pare materiale infiammante) situata vicino alla rimessa.

Ancora in via di accertamento le causa del rogo.