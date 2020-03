Savona, baracca in fiamme in via Cimavalle: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Savona, in via Cimavalle, per un incendio che avrebbe interessato una baracca.

Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero avvolto un costruzione utilizzata come ricovero per attrezzi agricoli. La tempestività dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione dell'incendio al bosco adiacente.

Il rogo è stato domato, l'area è stata bonificata e non si segnalano gravi conseguenze.