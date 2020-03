E' stato lanciato l'allarme intorno alle 17.30 per un incidente in autostrada nei pressi del casello di Savona in direzione Albissola. Ad essere coinvolto un mezzo pesante e un'auto.

Immediato l'intervento di due ambulanze della Croce Rossa di Vado e di Quiliano che hanno trasportato due donne in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.