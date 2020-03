Violano il decreto anti Coronavirus: 36 persone denunciate domenica dai carabinieri

Ancora molti, troppi, i cittadini che non ottemperano al divieto di uscire di casa senza giustificato motivo. Nella giornata domenicale 36 persone, a fronte di 272, sono state controllate e sono risultate inadempienti al divieto vigente.

Spesso si tratta di stranieri che si ritrovano nei pressi dei distributori automatici per stare insieme, magari bevendo come accaduto a quattro albanesi in via Brignone a Savona o come 4 cittadini dell’Ecuador trovati a “bivaccare” nei giardini di Via Mentana (proprio nei pressi della caserma).

C’è chi passeggia o sta seduto al sole in piazza Mameli, chi come 4 ragazzi italiani che a Finale si sono organizzati per un picnic all’aperto, chi come i 10 denunciati dalla Compagnia carabinieri di Cairo Montenotte si spostano a piedi, in auto o peggio ancora con i mezzi pubblici provenienti da comuni anche lontani da quelli dove vengono controllati.

Addirittura a Cairo è stato controllato un cittadino africano che poco prima dell’una di notte era nei pressi della propria abitazione e una volta fermato ha dichiarato che voleva fare attività sportiva perché a quell’ora non c’era nessuno.

L’assurdo si è raggiunto quando una pattuglia di Albenga ha identificato un cittadino brasiliano (LEGGI QUI).

Non solo le persone vengono controllate ma anche gli esercizi commerciali autorizzati all’apertura i cui titolari, di contro, sono molti attenti alla puntuale applicazione delle disposizioni in materia di afflusso delle persone e rispetto delle distanze di sicurezza. Nel corso del weekend ne sono state sottoposte a controllo, nell’intera provincia, 30 risultate tutte in regola.