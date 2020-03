Il Gruppo Speleologico Savonese lancia l'hashtag #Speleoincasa

Sono abituati a passare le domeniche in grotta, seguendo le vie dell’acqua ed esplorando ambienti meravigliosi, ma ai tempi del Coronavirus, anche loro, per il bene di tutti, devono fare una pausa.

Sono i membri del Gruppo Speleologico Savonese e per loro la speleologia è una vera passione. Così, alcuni di loro, con un po’ di ironia, lanciano sulla pagina Facebook del Gruppo l’hashtag #speleoincasa, per invitare tutti a fare il proprio dovere.

Dicono: “Siamo consapevoli del momento delicato che stiamo attraversando. A medici e infermieri in prima linea, che ringraziamo, è toccato il compito più gravoso. Noi possiamo solo restare in casa, facciamolo!” Ecco quindi che, dopo uno scambio di messaggi, nasce una simpatica iniziativa: fotografarsi in casa o in giardino, ma con il pensiero rivolto alla loro attività preferita.

Aggiungono: “In questa strana domenica speriamo di aver almeno regalato un sorriso a qualcuno e ci teniamo a dire: andrà tutto bene! Torneremo ad abbracciarci e stare tutti insieme!”

Questo il link della pagina:

https://www.facebook.com/GruppoSpeleoSavonese/videos/995545250841524/