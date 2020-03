Il sound di Dj Turbo in onda su Brg Radio di Finale Ligure contro il Coronavirus

Anche il mondo della musica si mobilita per la beneficenza. È l’idea di Danilo Giordano, in arte Dj Turbo, Dj 33enne finalese, sullo slancio dell’iniziativa, di Anna Iuculano e Diego Zunino chiamata "Braccia lunghe".

Essa è stata creata ad hoc per la raccolta fondi verso la Asl 2 del savonese. La raccolta è partita già da una settimana e ha raccolto importanti somme. L’iniziativa era partita con il “goal” di €20000.00 per garantire due settimane di cure ad un paziente con complicazioni da Coronavirus ma in breve tempo è arrivata a quasi 120000.00€.

L’evento si terrà domenica 22 marzo nel pomeriggio e sarà ospitato dalla web radio finalese BRG RADIO a cui vanno i più sentiti ringraziamenti. "Adesso valuteremo se poterlo fare tutti in diretta , alternandoci anche con dirette sui social, oppure caricare dei mixaggi preparati ad hoc e farli partire". Altri sentiti ringraziamenti vanno ai vari dj che parteciperanno in qualunque modo possibile.

Sui vari profili Facebook è stato creato un evento Facebook dove seguiranno le modalità di esecuzione. Si vuole inoltre ringraziare anche alcuni esponenti del mondo dello spettacolo e del mondo del calcio come Stephan el Sharaawy ed Enrique Balbontin. Sperando di poter dare un forte contributo anche il “mondo della notte” vuole dire la sua facendovi divertire anche da casa perché se stiamo a casa tutto andrà bene.