Da oggi stop alla produzione di bitume all’Icose di Zuccarello. La decisione è stata presa sabato dalla proprietà

«Con la mia amministrazione abbiamo seguito da vicino e monitorato, fin da subito, la problematica provocata dalle emanazioni odorose dovute alla lavorazione del bitume nella cava Icose di Zuccarello e che hanno sollevato polemiche e lamentele da parte dei cittadini. Sabato scorso, ho sentito, per l’ennesima volta, la proprietà con cui sono sempre stato in contatto, in tutti questi mesi, che mi ha garantito che, da oggi, avrebbe fermato la produzione di bitume». Il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero replica alle affermazioni di Gabriello Castellazzi, portavoce dei Verdi savonesi che sollecita i sindaci di Cisano e di Zuccarello a intervenire, sostenendo che le polemiche dei cittadini sono rimaste finora inascoltate.

«Abbiamo fatto numerosi incontri con gli enti preposti per approfondire una vicenda assai delicata che doveva essere seriamente valutata per evitare inutili allarmismi e strumentalizzazioni – aggiunge Niero -. Nei mesi scorsi abbiamo anche convocato una Commissione Ambiente Consigliare per affrontare il problema in tutti i suoi aspetti e decidere, tutti insieme, la linea da seguire. Circa un mese fa abbiamo fatto un nuovo incontro con la Provincia di Savona che ha proceduto all’Autorizzazione Unica Ambientale e abbiamo avanzato la richiesta di rilevare tutte le emissioni per avere dati certi su cui ragionare e trovare una soluzione definitiva al problema. Abbiamo anche chiesto che Arpal avesse un ruolo sempre più importante nella rilevazione delle emissioni». E conclude Niero: «Oggi si è arrivati allo stop della produzione del bitume deciso dalla proprietà. Credo che la nostra azione sia di ascolto dei cittadini che di confronto con gli enti e l’azienda sia stata efficace ed efficiente».