Funivie, l'on. Vazio (Pd): "Il Decreto Legge oggi approvato contiene norma e risorse per finanziare la cassa Integrazione"

"Il Ministro De Micheli mi ha confermato che, così come anticipato nei giorni scorsi, il Decreto Legge, oggi approvato, contiene la norma e le risorse per poter finanziare la cassa Integrazione dei lavoratori delle Funivie di Savona". Così l'on. Franco Vazio del Partito Democratico.

"Il ripristino delle strutture e le ulteriori risorse necessarie per garantire la prosecuzione della cassa integrazione oltre i primi mesi, già sin d’ora finanziati, troveranno spazio nei provvedimenti ordinari e di urgenza che saranno assunti nelle prossime settimane - ha proseguito Vazio - Quello che è certo è che il Governo, il Ministro De Micheli e i parlamentari del Pd si sono assunti un impegno nei confronti dei lavoratori delle Funivie di Savona e che tale impegno sarà certamente mantenuto e assolto".

"Quindi saranno tutelati i lavoratori come previsto e ci saranno i fondi per i lavori di ripristino dell’infrastruttura savonese danneggiata dal maltempo e fondamentale per tutelare l’intera filiera delle rinfuse, strategica per il territorio" ha infine concluso l'onorevole del Pd.