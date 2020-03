Vaccarezza ricorda l'anniversario dell'omicidio Moro: "Oggi il pensiero va alle divise 'bianche' che affrontano con coraggio il momento"

"Buongiorno Amici, il fine settimana appena trascorso ha visto una diminuzione del numero delle persone in giro, notizia che mi ha fatto molto piacere, anche se si poteva fare di più.Vi prego, mi rendo conto che sia difficile, ma vi chiediamo uno sforzo che serve, serve davvero. Non mollate!". Comincia da questa constatazione sui due giorni appena trascorsi il pensiero del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che nel giorno dell'anniversario del rapimento dell'onorevole Aldo Moro rivolge il suo pensiero a tutte le persone in divisa, sia essa delle Forze dell'ordine o del personale sanitario.

"La giornata di oggi vede una triste ricorrenza per la storia del nostro Paese. Quarantadue anni fa, il 16 marzo 1978, a Roma, in via Fani, le Brigate Rosse sequestrarono l'Onorevole Aldo Moro, docente universitario, politico, Presidente della Democrazia Cristiana. Fu un agguato atroce, Moro fu prelevato e tenuto prigioniero fino alla data del suo assassinio, il successivo 9 Maggio".

Continua l'esponente savonese di 'Cambiamo!': "Tragico il bilancio dell'agguato: due Carabinieri e tre agenti di Polizia persero la vita mentre cercavano di impedire il rapimento. E proprio a loro oggi va il mio ricordo e il mio pensiero. Uomini che incuranti del rischio, fecero il loro dovere, affrontando con coraggio la situazione, perdendo il loro bene più prezioso".

"Questo Paese dimentica spesso troppo in fretta - commenta Vaccarezza -. Ricordare dovrebbe essere la normalità, dovrebbe essere un valore insito in ognuno di noi. Ieri Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Francesco Zizzi, Giulio Rivera e Raffaele Iozzino. Oggi, tutti gli uomini e le donne che ogni giorno escono indossando una Divisa, in strada, in pattuglia, e rischiano per dare a noi sicurezza, legalità, rispetto della legge".