Albenga: a Pontelungo un tripudio di luci colorate sulle note di Nino Manfredi e Freddie Mercury

Alla fine, quello che era stato annunciato come un "flash mob silenzioso", nel quartiere albenganese di Pontelungo si è trasformato in una grande festa di musica, luci e colori. Il tutto per circa mezz'oretta ieri sera, 15 marzo.

Le torce degli smartphone sono state affiancate persino da qualche piccolo faro colorato da discoteca, mentre nell'aria risuonavano le note di "Tanto pe' cantà", un classicissimo 'romanesco' di Nino Manfredi, e di "We are the champions" dei Queen, come incitazione per ricordarsi che gli italiani saranno "campioni" nello sconfiggere il Coronavirus.

Alla fine, le immancabili note dell'Inno di Mameli cantato in coro da tutte le finestre e poi i saluti e la buonanotte da un balcone all'altro, tra qualche coro da stadio di saluto e qualcun altro che urlava "Però domani di nuovo".