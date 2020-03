Pizza e farinata offerte ai medici: ad Albenga la solidarietà per chi combatte il Coronavirus

Dieci pizze e dieci farinate, pagate e da consegnare ai medici che stanno lavorando all'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, in condizioni estreme e a ritmi frenetici.

Uno di quei gesti di solidarietà che scaldano il cuore (e riempiono lo stomaco, cosa non da poco). L'episodio si è verificato in un locale di via Medaglie d'Oro, nel centro storico di Albenga.

Protagonista del gesto è D.P., svizzero di origine ma ormai da anni residente in terra ingauna.

La formula ricorda tanto quella del "caffé sospeso" inventata a Napoli: un caffé in più lasciato pagato per chi non se lo può permettere. E a questo punto speriamo che l'usanza della "pizza sospesa" e della "farinata sospesa" prenda sempre più piede in tutta la Liguria a sostegno del personale sanitario che combatte quotidianamente contro l'emergenza.