Su GoFundMe un aiuto concreto alla Croce Rossa Loano

Giunge in redazione questo appello dalla Croce Rossa Loano:

Il comitato di Loano della Croce Rossa Italiana, come tutte le realtà del territorio impegnate nel soccorso, è la “prima linea” nel contrasto alla pandemia di Covid19. I nostri dipendenti ed i tanti volontari lavorano 24 ore su 24 per garantire il soccorso ed il trasporto dei pazienti.



Oggi dobbiamo, purtroppo, portare a conoscenza dalla popolazione le gravi problematiche che ci affliggono nel reperire i DPI (dispositivi di protezione individuale) NECESSARI per continuare ad operare in sicurezza.



In ogni intervento di sospetto paziente infettato dal virus, e sono la gran parte di quelli non traumatici, è necessario rifornire il personale di mascherine di protezione FFP2 o FFP3, occhiali di protezione, tuta monouso, calzari monouso, guanti monouso di diverse misure oltre che mascherine “chirurgiche” monouso per i pazienti. Tutti presidi che stiamo ESAURENDO rischiando di bloccare questa “prima linea” della catena del soccorso.



Il nostro appello va quindi a tutti i cittadini perché collaborino con donazioni dirette di materiale sanitario o di denaro per reperire direttamente sul mercato questi costosi presidi, indispensabili per la sicurezza del nostro personale, al fine di integrare le nostre scorte e quanto attendiamo dalle istituzioni preposte.



È attiva un raccolta fondi tramite il sito “gofundme” al link https://www.gofundme.com/f/coronavirus-aiutiamo-la-croce-rossa



Per chi volesse ottenere le agevolazioni fiscali (dalla bozza di decreto presentata ieri dovrebbe essere alzata la detrazione dal 19% al 30%) è possibile effettuare un bonifico all’iban IT 57 G 0311 1494 3000 0000 0002 09 con causale “contribuzione volontaria covid19”.