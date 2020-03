Coronavirus: ancora un decesso questa mattina al San Martino di Genova

Terzo decesso nell'arco di meno di 24 ore all'ospedale San Martino di Genova. Dopo i due casi verificatisi ieri sera e in nottata (leggi QUI) la Direzione Sanitaria segnala un altro decesso, anche per infezione da Covid-19: si tratta di una paziente residente a Genova di 75 anni, presso il reparto di Immunologia, deceduta in mattinata.