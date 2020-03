Coronavirus, Pd: "Dal Governo in arrivo oggi 100 mila mascherine per gli operatori sanitari liguri. Primo segnale positivo"

"Sappiamo che sono in arrivo in Liguria, entro la giornata odierna, circa 100 mila mascherine inviate dalla Protezione civile nazionale e in particolare dalla struttura guidata dal commissario delegato per la gestione dell'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, che ringraziamo". Così il Gruppo Pd Regione Liguria.

"Sappiamo benissimo che il fabbisogno ligure è molto più ampio, ma crediamo che quest'intervento rappresenti un primo segnale positivo, che darà un po' di ossigeno al comparto sanitario della nostra regione. Vorremmo avere conferma del presidente Toti dell'arrivo di questa dotazione. Non meno importante è stabilire con trasparenza i criteri con cui verranno distribuite le mascherine" concludono infine i rappresentanti liguri del Pd.