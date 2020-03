Coronavirus, la campagna informativa del comune di Cairo Montenotte: "Stammi lontano, zio! Ma vicino col cuore"

Emergenza Coronavirus: stiamo a casa! Il comune di Cairo Montenotte avvia una campagna informativa per sensibilizzare la cittadinanza. E lo fa con alcuni cartelli colorati che saranno posizionati nella giornata di domani su tutto il territorio comunale.

Lo slogan è "Stammi lontano, zio! Ma vicino col cuore". Inoltre, sempre sui cartelli, saranno presenti alcune regole per "distanziare il Coronavirus: 1) resta a casa; 2) non stare in gruppo; 3) mantieni le distanze; 4) evita abbracci e strette di mano; 5) lavati spesso le mani e non toccarti la faccia; 6) ricorda, proteggendo gli altri, proteggi te stesso.