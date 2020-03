Agricoltura: Piana di Albenga in difficoltà, vicinanza e sostegno da parte dell'Assessore Pelosi

La nostra terra è già stata martoriata da alluvioni, danni infrastrutturali e crisi economica. Questa emergenza si inserisce nel periodo di alta stagione a livello produttivo. Le nostre aziende avevano ed hanno la merce già pronta per l'esportazione che invece attualmente è bloccata. Il danno è incommensurabile. Sarà mia cura in questi giorni studiare e approfondire il decreto legge approvato dal Governo, a cui spero e sono certa ne seguirà un altro che possa prendere in considerazione i settori che ad oggi non sono stati sufficientemente supportati.