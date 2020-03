Coronavirus, lettera al direttore: "Perché il Sert dell'Asl 2 continua a ricevere i pazienti in un condominio?"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione: "Abito a Savona in via Santa Lucia. Nel condominio dove abito ha sede il Servizio Dipendenze della Asl 2. Lungi da me discriminare persone che purtroppo soffrono di gravi patologie fisiche e psichiche, ma mi chiedo: in un periodo di emergenza sanitaria è opportuno tenere un ambulatorio di così rilevante afflusso in un condominio, con rischi di commistione e contatti con i i cittadini che vi risiedono normalmente?".

"Non ci sono rischi di diffusione del virus sia a discapito dei pazienti che dei condomini del palazzo? Penso proprio di sì".