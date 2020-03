Albenga. Attivazione delle nuove campane per la raccolta differenziata, l'assessore Pollio rassicura: "Per il momento non verranno chiuse a chiave"

SAT in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Albenga sta procedendo ad attivare le nuove campane per la raccolta differenziata e ad eliminare i vecchi bidoni, liberando in questo modo parcheggi e garantendo il decoro e la pulizia della città.

L'Assessore all'Ambiente Gianni Pollio, nel ringraziare l'ufficio ambiente per la collaborazione e la SAT, afferma: "Voglio rassicurare i miei concittadini che per il momento, e fino al termine dell'emergenza legata al Coronavirus, le nuove campane rimarranno aperte e accessibili anche a coloro che non hanno ancora ritirato le chiavi. I condomini che hanno i bidoni interni, per il momento possono usare sia quelli (fino al loro ritiro) che le nuove campane".