Facendo seguito alle nuove disposizioni ministeriali relative al contenimento della diffusione del Covid - 19, l'Amministrazione comunale di Albenga ha deciso di sospendere il mercato dei produttori di Piazza del Popolo e il mercato settimanale.

Il sindaco Riccardo Tomatis invita tutti i cittadini ad attenersi alle norme stabilite dal Dpcm, a non uscire se non per i motivi di lavoro, necessità e salute e di mantenere la distanza di un metro l'uno dall'altro evitando gli assembramenti.