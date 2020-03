FavoleaCasa: Fata Zucchina legge e commenta "Il seme di Kaori" favola tradizionale cinese

Il nostro gruppo editoriale Morenews ha il piacere di ospitare ogni giorno la nuova iniziativa di Fata Zucchina: “Favole a casa”. In questo momento particolare, la giornalista Renata Cantamessa ha infatti pensato di avviare una campagna sociale di favole pubblicando un video al giorno con il racconto commentato di un autore celebre. Una lettura “guidata” che offre un interessante momento di riflessione per i bambini, ma non solo.

La nuova iniziativa di Fata Zucchina fa parte della campagna “Felici a casa” che vuole fornire citazioni e stimoli sulla positività, facendo tesoro degli incontri nelle scuole con i bambini che hanno accompagnato il tour di “Zukki, diario di una zucca felice”.

Quante cose belle possiamo fare a casa? Soprattutto se abbiamo al possibilità di condividere questi momenti con chi amiamo? La nostra casa diventa un regno di possibilità con #favoleacasa dove Fata Zucchina ci leggerà un racconto per assimilare assieme un messaggio al giorno. Oggi "Il seme di Kaori" favola tradizionale cinese

CLICCA IL VIDEO PER ASCOLTARE LA FAVOLA DI OGGI