Lavaggio strade ad Albenga: come funziona la rotazione dei parcheggi con le norme di controllo del Coronavirus?

Da tanti anni, ormai, è in uso ad Albenga una rotazione tra i vari giorni della settimana dedicata alla pulizia stradale. I vari luoghi sono contrassegnati da cartelli fissi che segnalano giorno e orario di pulizia, sempre lo stesso senza variazioni. In questo modo (solo per citare un esempio tra tantissimi), chi affolla il grande parcheggio di piazza Berlinguer deve spostare la macchina al lunedì, giorno di pulizia, ma può portarla in via Brescia (dove si lava al mercoledì) o in via Valle d’Aosta (dove si lava al sabato).

Questo, ovviamente, soltanto per semplificare. Ma come funziona questa “rotation” alla luce delle nuove disposizioni ministeriali?

Più nello specifico, ci scrive un nostro Lettore: “Buongiorno, vorrei porre il problema dei posteggi ad Albenga, dove quasi tutti i giorni bisogna uscire e spostare la macchina perché la Sat passa a pulire. Tra l'altro se nessuno esce le strade saranno cosi tanto sporche? È appena passata una macchina per dire al megafono di stare in casa e noi in casa vogliamo stare; quindi chiediamo al Comune di farci stare in casa e non costringerci a uscire per spostare la macchina. Nelle direttive ministeriali non c'è scritto che questo fa parte delle emergenze. O no?”

Rispondono il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore alla polizia municipale Mauro Vannucci: “Purtroppo l'emergenza Covid-19 durerà ancora per diverso tempo; in questo periodo la pulizia strade continuerà regolarmente e ancora più attentamente, non solo per motivi di decoro urbano e pulizia, ma anche per tutelare il più possibile la salute dei cittadini.

Naturalmente chi si trova in quarantena o ha problemi di salute NON deve uscire di casa in nessun caso”.