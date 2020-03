Lavori in corso a Millesimo nel fiume Bormida a Millesimo, nonostante l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Si legge sulla pagina Facebook della giunta comunale guidata dal sindaco Aldo Picalli: "Anche in queste giornate surreali non si fermano i lavori di sistemazione delle scogliere e della rete idrica. Un intervento necessario per mettere in sicurezza e ripristinare i danni subiti dai manufatti comunali danneggiati dagli eventi alluvionali di fine novembre 2019".