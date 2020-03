Coronavirus, il primario Bassetti: "Abbiamo il primo vero guarito in Liguria". È stato trattato con il Remdesivir

Abbiamo il primo vero guarito nella nostra regione. Era stato ricoverato il 7 marzo scorso e si tratta di un signore di 79 anni che presto tornerà in Lombardia. L'uomo è risultato negativo a due tamponi". Lo ha affermato Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, durante il consueto punto stampa serale organizzato dalla regione Liguria per fornire i dati e gli aggiornamenti sull'emergenza del contagio da Coronavirus.

I professor Bassetti ha specificato che il paziente è stato trattato con il farmaco sperimentale antivirale "Remdesivir": un farmaco sviluppato in principio per curare dall'infezione dell'ebola, ma che si è rivelato efficace anche per il cosiddetto Coronavirus.