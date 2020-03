Pietra Ligure: al via la sanificazione del territorio

Dando seguito alle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza Covid-19, a partire da oggi inizierà una capillare azione di sanificazione straordinaria del territorio comunale. Oggi pomeriggio verrà effettuato il primo intervento di disinfezione delle strade e dei luoghi maggiormente sensibili come le aree gioco bimbi, cui farà seguito un secondo intervento venerdì sera.

Tale disinfezione segue quella già effettuata settimana scorsa negli uffici comunali. L’attività di sanificazione avverrà tramite atomizzazione di prodotti igienizzanti non nocivi per gli animali domestici.

“Abbiamo deciso di procedere con interventi di sanificazione straordinaria di strade, marciapiedi ed aree urbane come azioni preventive di carattere igienico-sanitario e per dare alla cittadinanza un senso di maggiore tranquillità - commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore all’Ambiente Cinzia Vaianella – In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, riteniamo importante dare un segnale di vicinanza e mettere in campo azioni che aumentino la percezione di sicurezza della nostra gente – concludono il Sindaco e l’Assessore.