Coronavirus, il sindaco di Savona alla cittadinanza: "Rinnovo l'invito a stare a casa se non si è obbligati a uscire per lavoro, motivi di salute o necessità"

"Piazza Mameli ieri. Bene ma non benissimo. Rinnovo l'invito a stare a casa se non si è obbligati a uscire per lavoro, motivi di salute o necessità. E ribadisco i motivi di necessità sono la spesa che deve essere fatta da solo una persona per gruppo familiare e possibilmente non tutti i giorni, non un pezzo alla volta". Cosi commenta in una nota il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

"I motivi di necessità sono i bisogni fisiologici dei cani ma si esce solo per farli espletare sotto casa, non si va a fare una passeggiata. E possibilmente, nonostante il Ministero acconsenta alle uscite per fare attività motoria e stabilisca di tenere aperti i parchi evitando assembramenti, vi invito a essere più responsabili e a non uscire, fate ginnastica in casa".

"Rispettate il grande lavoro di chi è in prima linea, di chi deve andare a lavorare tutti i giorni, onorate il sacrificio di queste persone obbedendo alle regole non solo con flasmob canterini o messaggi sulle lenzuola. Lasciateci lavorare senza polemiche, senza trovare i cavilli in disposizioni che talvolta appaiono in contraddizione fra loro e, forse, si basano sul buon senso delle persone. Dimostrate che questa fiducia delle Istituzioni nel senso civico dei Cittadini è ben riposta".

"In questi giorni ci sono state già parecchie sanzioni e denunce, mi auguro siano le ultime - conclude - Dietro ogni decisione che le Istituzioni prendono c'è un grande lavoro di acquisizione di informazioni, di confronto fra Enti, di valutazione delle conseguenze quindi vi chiedo, almeno in questo periodo, di non polemizzare, di non essere superficiali tuttologi, ma semplicemente di rispettare le regole".