Coronavirus, Toti in diretta: "Siamo come in battaglia, ognuno faccia la sua parte" (VIDEO)

"Stiamo cercando di salvare delle vite, seppur non sempre con i risultati che vorremmo. Ma oggi nessuno rischia di restare senza le cure più appropriate". Questo quanto spiegato da Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, nella sua diretta odierna su Facebook.

"Adesso ognuno deve fare la propria parte, come disse l'Ammiraglio Nelson prima della battaglia di Trafalgar", cita Toti.

"Fare la propria parte significa che chi deve fare il proprio lavoro deve andare e chi non è strettamente obbligato deve restare a casa. E se avete qualche lineetta di febbre, come già spiegato, non recatevi al pronto soccorso per nessun motivo".

Dopo questo promemoria sulle misure essenziali, il presidente regionale ha fatto il punto sulla nuova autocertificazione e sugli approvvigionamenti di materiale sanitario, ringraziando i molti donatori (gran parte dei quali anonimi) per le forniture.