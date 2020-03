Dl cura Italia, Melis (M5S): "Ammortizzatori sociali in decreto, sostegno ai lavoratori primo passo per il futuro della Funivia"

"Un segnale importante dal Governo per Savona e i lavoratori della Funivia San Giuseppe di Cairo Montenotte grazie alla possibilità di accedere agli ammorOppure tizzatori sociali inseriti nel Decreto Legge 'Cura Italia'. I dipendenti che oggi si trovano già in cassa integrazione, a causa dei gravi danni riportati dall’impianto in occasione degli eventi meteorologici estremi del novembre 2019, potranno beneficiare di nuove misure a tutela del lavoro, in particolare di quelle introdotte dal Decreto per le aziende che gestiscono funicolari e funivie", fa sapere il consigliere regionale Andrea Melis, riprendendo la nota del sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Roberto Traversi.

"L’operatività dell’impianto savonese - ricorda anche il consigliere - era stata compromessa dai movimenti franosi causati dal maltempo dello scorso autunno. L’impianto ora necessita di lavori di riqualificazione e interventi di ripristino di natura idrogeologica. Partiamo oggi garantendo ai lavoratori un supporto al reddito, ma lavoreremo per giungere a un provvedimento legislativo più organico che possa rilanciare complessivamente la Funivia".