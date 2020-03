Funivie, Pd: "Varati i primi provvedimenti. Con il decreto approvato dal Governo i lavoratori non resteranno senza cassa integrazione"

"Il decreto "Cura Italia" varato dal Governo contiene, nel corposo provvedimento di 25 miliardi, anche la prima parte relativa alla cassa integrazione per i lavoratori di Funivie Savona, che come noto sono privi di questo ammortizzatore sociale". Cosi commentano in una nota i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Mauro Righello.

"Nell'ambito delle risorse destinate alla cassa in deroga – provvedimento che cuba circa 3,3 miliardi di euro - ci son anche le risorse per cominciare a pagare gli stipendi ai lavoratori di Funivie. Come ha confermato il Governo sia il ripristino dell'infrastruttura, sia le ulteriori risorse per la prosecuzione della cassa integrazione troveranno spazio nei provvedimenti ordinari e d'urgenza che saranno assunti nelle prossime settimane. Su questo c'è impegno preciso assunto dal Ministro Paola De Micheli, che ha incontrato personalmente i lavoratori sul territorio".

"La vertenza Funivie resta al centro delle azioni di governo, pur in un quadro di emergenza nazionale. In queste settimane l'Esecutivo, insieme ai parlamentari Pd e in stretto contatto con il territorio, ha lavorato al decreto in una situazione sempre più complessa che ha necessitato la mobilitazione di ingenti risorse per rispondere rapidamente e con efficacia non solo alla priorità sanitaria, ma, contemporaneamente, a quella economica e sociale che investe il nostro Paese" concludono i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Mauro Righello.