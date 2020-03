Dall'AVIS Provinciale Savonese un grande "Grazie!" a tutti i donatori

Scrive Giovanni Donzellini, presidente AVIS provinciale Savona: "In qualità di Presidente dell’Avis Provinciale di Savona voglio ringraziare pubblicamente tutti i donatori che hanno risposto agli appelli nazionali, regionali e provinciali mirati alla donazione del sangue. Come sappiamo la donazione è propedeutica all’autosufficienza del bisogno del sangue nella nostra provincia e conseguentemente alla regione ma anche per le altre a noi attigue e non.

In questi ultimi giorni sono state raccolte nei centri di raccolta della nostra provincia circa 300 sacche ed effettuati un discreto numero di idoneità. Quanto sia importante donare lo sappiamo tutti ed altrettanto importante la sua fidelizzazione. Solo con la costante donazione nel tempo si può garantire l’autosufficienza del fabbisogno e auspichiamo che coloro che sono venuti per la prima volta continuino a venire successivamente.

Ricordiamo che il sangue si può dare 4 volte all’anno (ogni 90 gg.) per gli uomini mentre le donne solo 2 volte. Altresì importante non ingolfare i centri di raccolta perché potrebbero essere non in grado di sopperire al sovraccarico di lavoro. Raccomandiamo a tutti i donatori di telefonare alle Unità di Raccolta per prenotarsi. Tra l’altro questo sta avvenendo e permette a tutti di venire a donare in sicurezza e garantire un trend costante. Con la programmazione delle donazioni riusciamo a garantire al “sistema sangue” un flusso costante nel tempo che assicuri tutti, sia il donatore che non deve attendere in pesanti code (ricordiamo la distanza di almeno un metro tra le persone) sia il personale medico e quello volontario che riesce a lavorare con la giusta calma e infine chi dovrà ricevere il sangue o i suoi derivati.

Concludo con un forte abbraccio a tutti i nostri donatori che hanno dimostrato la loro sensibilità di fronte alla situazione attuale e ricordiamo che si può donare presso le nostre UdR oppure presso i centri trasfusionali degli ospedali savonesi.

Buon sangue a tutti".