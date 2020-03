Savona, consiglio comunale, capigruppo e commissioni via web: la politica non si ferma durante l'emergenza Coronavirus (FOTO)

Consiglio comunale, conferenza dei capigruppo e commissioni consiliari a Savona online direttamente da casa? Il comune di Savona ha attuato questa soluzione per via dell'emergenza Coronavirus e del Decreto Conte dando via ad una partecipazione delle sedute in modalità tematica.

I consiglieri comunali e assessori potranno così partecipare anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, con modalità tecniche tali da consentire un'esatta identificazione.

Ed è quello che è avvenuto questo pomeriggio in sala consiglio dove si è svolta la prima conferenza capigruppo online dove da Palazzo Sisto erano presenti il presidente del consiglio Renato Giusto, la segretaria comunale Bacciu, il sindaco Ilaria Caprioglio e gli assessori al bilancio Silvano Montaldo e ai servizi sociali Ileana Romagnoli. Via skype invece si sono collegati i capogruppo Matteo Venturino della Lega, Francesco Versace di Vince Savona, Alberto Marabotto (in sostituzione di Alessandro Venturelli) della lista civica del sindaco, Elisa Di Padova del Pd, Marco Ravera di Rete a Sinistra, Manuel Meles del Movimento 5 Stelle, Barbara Pasquali di Italia Viva, Mauro Dell'Amico di Noi per Savona, Simona Saccone per il gruppo misto e l'assessore al patrimonio Andrea Sotgiu.

La partecipazione a distanza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. la seduta può essere tenuta completamente in audio e/o videoconferenza, cioè con tutti i membri, il Presidente ed il Segretario Generale presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza

Il prossimo 31 marzo quindi anche il consiglio comunale si potrebbe tenere con questa modalità e i dubbi riguardanti il voto e l'intervento sono stati chiariti con un documento pubblicato dal presidente del consiglio .

Gli assessori e consiglieri possono quindi intervenire nella discussione ed effettuare la propria votazione palese per appello nominale. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati.