Andora, il saluto del Vescovo Borghetti ai gruppi del catechismo delle parrocchie di San Giovanni e San Pietro (VIDEO)

"Oggi, per esempio, basta andare sul Vangelo di Giovanni e troviamo la pagina stupenda dell'incontro di Gesù con la Samaritana - prosegue Borghetti - un incontro straordinario che trasforma anche la vita di questa donna, ma che se lo leggiamo con attenzione trasforma anche la nostra. Scoprite la lettura della Bibbia in famiglia, scoprite la bellezza di poter pregare al mattino, alla sera, prima di addormentarvi, con papà e mamma, con il vostro fratellino o la vostra sorellina. Sono momenti speciali, unici: alla fine ricorderemo questo tempo in un modo totalmente diverso da quello che magari vediamo in televisione, che qualche volta ci procura anche un po' di ansia e un po' di trepidazione. Certamente non è un momento facile lo sapete, però noi abbiamo una grande fiducia. La scienza oggi ha fatto dei progressi meravigliosi: abbiamo dei medici, degli infermieri e dei volontari che si stanno spendendo veramente al massimo per aiutarci. Aiutiamoli anche noi stando in casa come stiamo facendo adesso".