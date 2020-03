Apertura della nave-ospedale a Genova, il presidente Toti firma l'atto ufficiale

"Ho appena firmato l’atto che dà il via all’apertura della nave-ospedale, che presto sarà pronta per accogliere le degenze post ospedaliere dei nostri malati di Coronavirus".

Ad annunciarlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti attraverso i propri canali social. Una struttura, quella della nave da crociera GNV del gruppo MSC, adeguata agli standard idonei per ospitare persone in via di guarigione dal Covid-19 ma che non sconfitto ancora del tutto il virus.

"Sono tante le persone che dopo le dimissioni non hanno le condizioni idonee per proseguire la quarantena nelle loro case - spiega il governatore -. Per questo oltre alle nave, abbiamo individuato anche la struttura polivalente Danilo Ravera di Viale Cembrano a Genova, la scuola di polizia penitenziaria di Cairo e l’ex ospedale Falcomatà della Spezia. Nuovi posti letto creati in tempi record per fronteggiare l’emergenza. In Liguria nessuno deve essere lasciato solo, ora più che mai".

Domani Toti, insieme al sindaco di Genova Marco Bucci, effettuerà un ultimo sopralluogo sul posto.