Arrivo delle mascherine dalla Cina, la Regione precisa: "Nessuna cerimonia ufficiale"

Arriveranno dalla Cina alcuni dispositivi di protezione individuale, ma non ci sarà nessuna cerimonia ufficiale. Lo conferma con una nota Regione Liguria: "Domani in piazza De Ferrari a Genova arriveranno da Shanghai 50.000 mascherine donate alla Regione Liguria per il suo personale sanitario, come scritto chiaramente nella nota per la stampa".