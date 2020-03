Cominciata anche a Finale Ligure la sanificazione di strade ed ambienti chiusi di proprietà del Comune

Anche Finale Ligure, come già hanno deciso di procedere altri Comuni, non solo della nostra Provincia, ha dato il via da ieri sera alla sanificazione di spazi all'aperto per contrastare il diffondersi del nuovo Coronavirus.

In prima linea nelle operazioni i volontari dell'Antincendio Boschivo e Protezione Civile finalese che hanno provveduto, con liquidi appositi e non nocivi alla salute, ad attivare la procedura partendo dai centri di Finalmarina, Finalpia e Finalborgo per arrivare nei prossimi giorni a coprire le principali arterie del territorio e gli altri rioni.

Ma l'attenzione dell'amministrazione comunale non si fermerà agli spazi aperti. Una ditta specializzata ha infatti cominciato ad igienizzare e sanificare il Palazzo Comunale, gli uffici succursali, i magazzini ed i mezzi comunali, gli scuolabus, gli ambienti del Comando di Polizia Municipale, la biblioteca, la residenza Ruffini, le palestre ed anche i locali della Finale Ambiente.

“Con la STEA Ambiente abbiamo ragionato già nei giorni scorsi su un piano per muoverci nei locali più esposti alla frequenza del pubblico, ma non solo. Abbiamo pensato a tutelare la salute dei dipendenti comunali ed anche delle aziende partecipate” ha spiegato il vicesindaco Andrea Guzzi.