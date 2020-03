Coronavirus, a Savona stop alle rette degli asili nido a marzo

A seguito delle misure adottate per il contenimento della diffusione del Covid-19 che hanno determinato la chiusura degli asili nido congiuntamente alle scuole e dei servizi socio educativi, per venire incontro alle problematiche delle famiglie che usufruiscono di questi servizi, la Giunta di Savona ha deliberato di esonerare le famiglie dal pagamento della retta degli asili nido per il mese di Marzo 2020.

Inoltre si rammenta che sul sito del Comune di Savona sono presenti i numeri per l'assistenza alla popolazione telefonare al numero 320.4340121 e delle organizzazioni che fiancheggiano il Comune in questa situazione fornendo i dettagli per poter usufruire sia dell'assistenza per la spesa e acquisto di medicinali per coloro che sono confinati in casa per diversi motivi.