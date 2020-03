Coronavirus, il sindaco di Albenga dispone la chiusura dei parchi pubblici

Il sindaco di Albenga ha ordinato questa mattina la chiusura dei parchi pubblici. Commenta in una nota il sindaco Riccardo Tomatis: "La situazione deve essere presa con estrema serietà. Ringrazio gli albenganesi per i sacrifici fatti fino ad oggi, ma chiedo loro di fare ancora di più. C’è ancora troppa gente in giro, per questo invito tutti i miei concittadini a rimanere a casa e uscire solo nei casi previsti dal Dpcm".

"Proprio in questa direzione va la nostra scelta di sospendere il mercato settimanale e quello dei produttori in piazza del Popolo. Questa mattina ho disposto, inoltre, la chiusura dei parchi che rappresentavano un punto di aggregazione che, in questo momento deve essere evitata" conclude il primo cittadino.

Sono stati chiusi: Parco Peter Pan, Parco Cotta, Parco Aurora Leca, Parco giochi Bastia, Parco Reduci di Russia di via Kennedy, Parco Piazza Petrini.