Coronavirus, il sindaco di Tovo Oddo non le manda a dire: "In alcune ore del giorno, la passeggiatina si è tramutata in un happening: non funziona così"

"A qualcuno proprio non va giù di rispettare le norme comportamentali che ognuno di noi deve osservare per rispetto della propria vita, di quella del prossimo e per rispetto a chi in questi frangenti sta lavorando per tutelarci e salvarci (medici, infermieri, oss, volontari delle pubbliche assistenze...)". Comincia così la dura reprimenda via social del sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo relativa alle limitazioni imposte dopo l'emanazione del Dpcm che di fatto permette di uscire dalle proprie abitazioni solo per recarsi al lavoro o per effettive necessità.

"Tantissimi tovesi lo hanno compreso e si sono - credo a malincuore - adeguati limitando gli spostamenti, qualcuno no e questo è intollerabile - ha continuato il primo cittadino del comune della Val Maremola - In alcune ore del giorno, la passeggiatina si è tramutata in un happening dove si chiacchiera, si sta vicini, si cazzeggia. No, non funziona così. L’attività motoria si deve intendere limitata alle 'elementari esigenze di vita legate all'attività motoria' e subisce una limitazione di zona da rinvenire nel carattere percettivo di 'evitare'. Il poterci sgranchire le gambe davanti casa va bene, ma se continuiamo a non rispettare queste regole probabilmente non potremo più neppure fare quello col prossimo decreto di fine settimana!"