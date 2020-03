Coronavirus, strade e piazza del Santuario deserte: è un 18 marzo "particolare" a Savona (FOTO e VIDEO)

Le strade praticamente vuote e una piazza del Santuario deserta in un giorno particolarmente importante per i savonesi. Oggi, 18 marzo, festa patronale a Savona, non si è svolta la classica processione della Madonna della Misericordia per via dell'emergenza Coronavirus.

Il Duomo, il centro, Lavagnola e poi la strada provinciale che costeggia il Letimbro fino al Santuario. Tutto praticamente vuoto, se non per qualche sporadico cittadino in auto per lavoro o a portare a spasso il cane. All'inizio della strada c'è solo una pattuglia della polizia locale che controlla le autocertificazioni e fa rispettare il Decreto Conte.

Davanti alla piazza abbiamo incontrato il Vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino che aveva appena svolto l'eucarestia che ha celebrato in Santuario in solitudine.

"Questo tempo di paura, di fatica, di difficoltà, può diventare per grazie un'opportunità, una nuova ripartenza se non sprecheremo questo tempo, se non sapremo vivere confidando nel Signore anche ritrovando legami buoni, con gli altri, con i fratelli, con i poveri. Credo che stiamo vivendo una svolta grande, certo con molta preoccupazione per i malati, gratitudine infinita per i medici, ma dentro a questo dolore ci può essere il germe di un cammino nuovo. Credo che questa svolta ci costringerà in qualche modo a convertirci, a ritrovare l'essenziale e a rimetterci in cammino come città, come chiesa, come occidente, Europa che in questa settimane è particolarmente colpita" ha spiegato il Vescovo a Savonanews.it.

I balunetti ieri sera appesi sulle finestre e sui terrazzi dei savonesi hanno provato a far dimenticare il vuoto creato dalla decisione, più che giustificata, di non dar vita alla ricorrenza tanto sentita dai fedeli.

"Una cosa bella, mi ha fatto piacere aver aderito, è stata una cosa significativa. Mi permetto di ricordare che domani, 19 marzo, alle 21.00 nel giorno di San Giuseppe, in tutte le Diocesi italiane, i cristiani sono invitati in casa, in famiglia, a pregare il rosario. E' bello essere in tutta Italia legati da questo filo, un invito che faccio a tutti i savonesi e a tutta la Diocesi" conclude Calogero Marino.