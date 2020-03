Restyling sottopassi a Savona, il vice sindaco Arecco: "Non ci fermiamo. Prossima tappa via Nizza e Legino"

"Lo schema attuato per il sottopasso di via San Michele varrà anche per quelli di via Nizza e Legino. Naturalmente ciò è possibile grazie alla fornitura dei privati, Utensicolor 2, nel caso di San Michele, mentre per gli altri hanno dato disponibilità le aziende Brico e Solcolor". Lo comunica in una nota il vice sindaco di Savona Massimo Arecco.

"Il lavoro viene materialmente svolto dai ragazzi della Scuola Edile e del Liceo Artistico Martini, il tutto sotto la supervisione del Comune. Queste collaborazioni non sono importanti solo perchè fanno risparmiare il Comune, ma anche e soprattutto perchè sviluppano un ruolo attivo nella cittadinanza che vuole migliorare la propria città, consente l'acquisizione di un'esperienza importante per gli studenti, al contempo responsabilizzandoli in un ruolo civico, oltrechè tecnico".

"Non ci fermeranno alcuni atti vandalici: passata l'emergenza Coronavirus riprenderemo i lavori ed appronteremo gli altri. So con certezza che i cittadini che tengono a Savona sono la maggioranza e lo dimostra l'impegno di spendere di tasca propria, agli altri non posso che augurare di acquisire, con la maturazione, un minimo di senso civico. Nel frattempo, il mio sentito ringraziamento è rivolto a tutti: discenti, docenti, imprenditori, cittadini, tutti coloro che, ogni giorno, mi esprimono vicinanza e partecipazione. Naturalmente i progetti non finiscono con i sottopassi ed ogni azienda che si volesse fare parte attiva potrà contattarmi direttamente in assessorato: la carenza di fondi pubblici è un limite, ma se noi cambiamo punto di vista è un'ottima leva per creare spazi di collaborazione circolare" conclude il vice sindaco Arecco.