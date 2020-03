Spotorno, l'emergenza Coronavirus ferma i lavori della terrazza a mare ma non il cantiere del Parco Monticello

L'emergenza Coronavirus ferma, almeno momentaneamente, anche alcuni cantieri. E' il caso di quanto successo a Spotorno, dove la serrata di alcune attività commerciali ha portato le ditte esecutrici dei lavori al nuovo Comune e sulla terrazza a mare a chiedere all'amministrazione la sospensione temporanea dei lavori.

A comunicarlo, nel consueto punto giornaliero sul proprio profilo Facebook, è stato ieri il sindaco Mattia Fiorini: “Per difficoltà a muoversi, a trovare residenze per gli operai e per i pasti, le imprese dei cantieri hanno chiesto la sospensione dei lavori per il periodo dell’emergenza. Sospensione che abbiamo concesso. Ma non tutto si ferma completamente”.

Sempre attraverso il popolare social network, il primo cittadino ha infatti annunciato: “Il cantiere del Parco Monticello prosegue con la piantumazione di alberi in più ed in sostituzione delle palme morte aggredite dal punteruolo. Solo oggi (ieri per chi legge, ndr) sono stati piantumati una decina di nuovi alberi e pochi giorni fa è stato terminato il nuovo percorso per non vedenti nella parte alta del parco dove verranno installate le panchine gialle per ipovedenti e dove è già presente il giardino dei sensi realizzato dai Lions. Proseguiranno nei prossimi giorni la ripiantumazione con la messa a dimora complessiva di 26 nuovi alberi”.

Infine un punto sulla situazione legata al Covid-19 nel comune rivierasco. Ieri infatti hanno terminato la propria quarantena tutti i soggetti residente a Spotorno che risultavano colpiti dall'ordinanza restrittiva di isolamento.