TPL Linea: assicurazione contro il Coronavirus per tutto il personale

Tpl assicura tutti i suoi dipendenti dal rischio di contagio del Coronavirus. L'azienda di trasporto pubblico locale ha sottoscritto con una compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa che tutelerà il personale nel caso fosse colpito dalla pandemia.

Il premio assicurativo sarà a totale carico della società mentre la compagnia di assicurazioni Marsh Spa, garantirà in caso di contagio una diaria giornaliera per ogni persona che si dovesse ammalare da Covid-19, una indennità da convalescenza che sarà corrisposta alla dimissione, dall'istituto di cura, a seguito di ricovero ed un pacchetto di assistenza post ricovero per meglio gestire il recupero della salute e la gestione famigliare.

La copertura assicurativa avrà valore fino alla fine dell'anno. Tra le ulteriori ed ultime iniziative assunte da Tpl, oltre ad una drastica riduzione del personale negli uffici e la diminuzione delle corse su tutto il territorio provinciale è stata disposta una nuova ed approfondita sanificazione degli ambienti aziendali (piazzali, spogliatoi, locali comuni, officine e carrozzerie) delle sedi di Savona, Cisano e Cairo. Una ditta specializzata esterna interverrà anche con prodotti disinfettanti certificati su tutti gli autobus.