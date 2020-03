Una bandiera "Andrà tutto bene" dono di due bambine sventola sul comune di Bergeggi

E la risposta di Arboscello non si è fatta attendere. La bandiera è stata immediatamente fatta mettere in bella vista, accanto a quelle istituzionali.

Dal profilo Facebook di Arboscello il commento: "Ho ricevuto oggi un bellissimo regalo in questo momento difficile. Due bambine mi hanno fatto recapitare questa bandiera italiana con la scritta "Andrà tutto bene" e l'arcobaleno. Ho deciso di esporla sul nostro comune. Da oggi sventola accanto alle altre. Perché in questo momento quella bandiera è la più importante, è un segnale di speranza, che deve darci forza. Grazie Micol e Marta. Siete uniche! Come già promesso ieri finita questa emergenza la prima cosa che faremo sarà una bella festa, il primo giorno di scuola, con tutti voi bambini, tutti vicini, come una volta. Nel frattempo faremo il possibile perché tutto vada bene".